Ex-König Albert und Prinzessin Delphine zum ersten Mal gemeinsam bei einem öffentlichen Termin

Belgiens ehemaliger König Albert II. und Prinzessin Delphine, seine noch nicht lange anerkannte uneheliche Tochter, haben zum ersten Mal gemeinsam an einer offiziellen Aktivität der königlichen Familie teilgenommen. Am Donnerstagvormittag wohnten sie mit allen anderen Mitgliedern des Königshauses einer Gedenkesse für die verstorbenen Familienmitglieder in der Kathedrale von Laken bei.