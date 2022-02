Freitag: Sturmwarnung und Code orange für die Provinzen Antwerpen, West- und Ostflandern - Böen von 150 km/h möglich

Es ist mit Windstärke 10 zu rechnen und auf hoher See in der Nordsee sogar mit Windstärke 11. Das KMI geht von Böen über 100 km/h aus, die bis 130 oder sogar 140 km/h stark sein können. Auf See können Windböen bis zu 150 km/h entstehen.

Das KMI hat eine Liste der möglichen Windgeschwindigkeiten pro Provinz erstellt, auf der sowohl die optimistische, als auch die pessimistische Windgeschwindigkeit zu finden ist. Daraus wird deutlich, dass die Windböen stärker werden, wenn man in Richtung Norden und Küste schaut:

Küste : Windböen von 120 bis 150 km/h

: Windböen von 120 bis 150 km/h West-Flandern : 100 bis 140 km/h

: 100 bis 140 km/h Ost-Flandern : 100 bis 130 km/h

: 100 bis 130 km/h Antwerpen : 100 bis 130 km/h

: 100 bis 130 km/h Flämisch - und Wallonisch-Brabant : 80 bis 120 km/h

- und : 80 bis 120 km/h Limburg : 80 bis 120 km/h

: 80 bis 120 km/h Henegau : 90 bis 120 km/h

: 90 bis 120 km/h Lüttich und Namür : 80 bis 120 km/h

und : 80 bis 120 km/h Luxemburg: 80 bis 110 km/h

Die verschiedenen Wetterbehörden in Belgien beobachten den Fortlauf des Sturmtiefs Eunice sehr genau und sie schließen nicht aus, dass für die Küste und für die Provinzen West- und Ostflandern am Freitag die Wetterwarnstufe Code rot, also die höchste Warnstufe erlassen werden muss.