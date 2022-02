Umweltverbände verteidigen den Atomausstieg in Belgien, doch es gibt weitere Forderungen für eine Verschiebung

"Keep the lights on"

In einem offenen Brief unter der Überschrift „Keep the lights on“ haben rund 200 Unternehmer und Akademiker die belgische Bundesregierung dazu aufgerufen, den Atomausstieg zu verschieben. Damit schließen sie sich den Forderungen der belgischen Unternehmerverbände an. Auch sie sehen einen veränderten Kontext im Weltgeschehen und halten eine Energiewende weg von der Kernkraft für eine Fehlentscheidung.