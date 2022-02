Corona-Barometer ermöglicht Lockerung: Belgien wurde auf Code Orange umgestellt

Seit diesem Freitag um Mitternacht ist das Corona-Barometer von Rot auf Orange umgeschaltet worden, wie es der Konzertierungsausschuss vor genau einer Woche beschlossen hatte. Konkret ändert dies die Regeln für das Hotel- und Gaststättengewerbe, für Shows und Events, für Tanz- und Partylocations und für Ferienlager, Praktika und Gruppenaktivitäten. Im Bildungswesen - das an diesem Samstag auf Code Orange umgestellt wird - können Kinder unter 12 Jahren ab dem 19. Februar die Maske ablegen. Homeoffice ist nicht mehr obligatorisch, wird aber empfohlen. Einige Mitbürger nutzten die Gelegenheit bereits, um in den kaum wiedereröffneten Diskotheken zu tanzen. In Gent (Foto) und Leuven trafen sich die Studenten in den Kneipenvierteln.