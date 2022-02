Eunice: Belgiens Bahn stellt Zugverkehr teilweise ein; immer mehr Schulen schließen heute Mittag

Immer mehr Schulen beschließen, nach dem Mittag zu schließen, damit die Schüler vor dem Sturm nach Hause können. Vor allem in den Provinzen West- und Ostflandern treffen die Schulen Vorsichtsmaßnahmen, da der Sturm dort wahrscheinlich am heftigsten zuschlagen wird. Allerdings gibt es auch Berichte über Schulen in der Provinz Antwerpen, die geschlossen werden (sollen).

So zum Beispiel die GO-Schulgruppe Stroom, mit Schulen unter anderem in Bredene und Ostende. Schulleiter Chris Vandecasteele hat heute früh beschlossen, den Unterricht nach 12 Uhr auszusetzen. "Der Höhepunkt der Bedrohung wird zum Schulschluss eintreten", erklärt er. "Wir haben viele Schüler, die mit dem Fahrrad nach Hause fahren müssen, und ich möchte kein Risiko eingehen." Die meisten Schulen bieten eine Betreuung für diejenigen Schüler an, die nicht nach Hause gehen können.