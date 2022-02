Justizminister entzieht Moslemexekutive offizielle Anerkennung. Exekutive: "Inakzeptabel"

Auf die Frage, warum er sich entschlossen habe, der Exekutive die Anerkennung zu entziehen, antwortete der Justizminister: "Weil mir vom ersten Tag meiner Amtszeit an klar war, dass diese Organisation nicht für alle Muslime im Land repräsentativ ist. Ich habe sie zweimal in Verzug gesetzt, im Juli und im Oktober letzten Jahres. Aber wenn ich mir die Vorschläge anschaue, die sie jetzt für eine Reform gemacht haben, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass diese voller verpasster Chancen sind, und dass sie eigentlich einen Rückschritt darstellen."

Van Quickenborne ist der Ansicht, dass die Vorschläge es unmöglich machen würden, mehr Sachverständige von außerhalb zu gewinnen, und dass sie es auch schwieriger machen würden, junge Menschen und Frauen in die Entscheidungsstrukturen der Organisation mit einzubeziehen. "Die ganze Operation basiert auf der Logik einer Moschee. Man kann nur über eine Moschee in die Exekutive gewählt werden. Das bedeutet, dass Menschen, die nicht von einer Moschee bestimmt werden, keine Chance haben, einen Sitz in der Exekutive zu erhalten."

"Darüber hinaus basiert die Vertretung immer noch auf der ethnischen Zugehörigkeit: Man muss der marokkanischen oder türkischen Gemeinschaft angehören, um gewählt zu werden. Es ist seltsam, dass Muslime, die seit drei oder vier Generationen hier leben, immer noch nach ihrer ethnischen Abstammung für einen Sitz in der Exekutive ausgewählt werden". Van Quickenborne fügte hinzu, dass dies der ausländischen Einmischung Tür und Tor öffne.

Der Verlust der Anerkennung durch die Exekutive bedeutet nicht, dass keine Lehrer für den Islam-Religionsunterreicht mehr ernannt werden können oder dass keine Moscheen mehr anerkannt werden können.