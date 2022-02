Kleinkind stirbt nach schweren Verletzungen in Genter Kinderkrippe: Hätte man früher eingreifen können?

Die ostflämische Staatsanwaltschaft untersucht, was mit einem sechs Monate alten Mädchen in Mariakerke bei Gent geschehen ist. Das Kleinkind wurde gestern mit einer schweren Hirnverletzung in die Notaufnahme des UZ Gent (Uni-Klinik Gent) gebracht. Das Kind befand sich in akuter Lebensgefahr und starb an seinen Verletzungen, bestätigt die Staatsanwaltschaft von Ostflandern.

Gestern informierte das Krankenhaus sofort die Polizei. Bei den Ermittlungen wurden drei Personen in der Kindertagesstätte 't Sloeberhuisje verhaftet, die bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Die Verantwortlichen werden heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob sie festgenommen werden. Es sind die Geschäftsführerin, ihr Vater und ein Mitarbeiter.