Noch Ruhe vor dem Sturm: Eunice wütet erst zwischen 14 und 19 Uhr: "Dann Haus nicht verlassen!“

Der heutige Tag beginnt mit zeitweiligem Regen oder Nieselregen. Am frühen Nachmittag wird es trockener und bewölkt, im äußersten Osten Belgiens bleibt es bis zum Abend regnerisch. Im Laufe des Tages wird der Südwestwind stark und manchmal sehr stark auf West drehen. An der Küste kommt es am Nachmittag zu Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von 120 km/h und mehr.

Über dem Westen und Nordwesten sind am Nachmittag Spitzenwerte von 100 bis 110 km/h oder auch mehr möglich. Anderswo im Land schwanken die Windstärken meist zwischen 80 und 100 km/h, örtlich auch etwas mehr. Es ist sehr mild mit Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad.

Heute Abend und in der Nacht vereinzelt Regenschauer , aber es bleibt meist trocken mit klarem Himmel. Die Tiefstwerte liegen bei 1 Grad im Hohen Venn und 4 Grad an der Küste. Am Abend ist der Wind immer noch stark und an der Küste zeitweise sehr stark oder stürmisch mit Böen von 70 bis 90 km/h. In der Nacht wird der Wind mäßig und an der Küste stark aus Südwest bis Westsüdwest wehen.