Sturm: Kritik an der Bahn wegen verspäteter Ankündigung der Einstellung des Zugverkehrs

Die späte Entscheidung ist bei Politikern aus Mehrheit und Opposition auf Unverständnis gestoßen. Der Vooruit-Abgeordnete Joris Vandenbroucke (flämische Sozialisten) spricht von einer "späten und schlechten Kommunikation über einen Sturm, von dem seit gestern bekannt ist, dass er der schlimmste seit 30 Jahren ist. Ein unglaublicher Fehler. Die Fahrgäste der Züge haben etwas Besseres verdient als diesen Dilettantismus".

Björn Anseeuw von der Oppositionspartei N-VA (flämische Nationalisten) ist ebenfalls unzufrieden. "Offenbar ist es in diesem Land schwierig, Dinge vorherzusehen, von denen man weiß, dass sie eintreten werden. Das hätte perfekt vermieden werden können", sagt er. Das gilt auch für die Bildung, so Anseeuw noch. Viele Schulen haben erst am Freitag im Laufe des Vormittags beschlossen, ihre Türen am Nachmittag zu schließen, "aber nicht alle Eltern können sich darauf einstellen".

Mobilitätsminister Georges Gilkinet (Ecolo, frankophone Grüne) hat Infrabel-CEO Benoît Gilson für die späte Entscheidung, große Teile des Zugverkehrs am Freitagnachmittag einzustellen, gerügt. Der Minister ist "not amused", sagt sein Kabinett, obwohl die Sicherheit der Reisenden natürlich Vorrang habe.