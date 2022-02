Trotz des Sturms werden sich die Windkraftanlagen in Provinz Limburg auf Hochtouren drehen

Es wird ein stürmischer Tag, vor allem zwischen 14 und 18 Uhr erwarten die Wetterdienste in der flämischen Provinz Limburg Sturmböen. Aber die Spitzenwerte liegen hier viel niedriger als in den Niederlanden oder an der Küste, so dass im Umfeld der Windkraftanlagen kaum Probleme zu erwarten sind.