Untervariante BA.2 von Omikron wird in einigen Wochen in Belgien dominieren: Was bedeutet das?

Viren passen sich ständig an. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch das Coronavirus dies tut. BA.2 unterscheidet sich von der ursprünglichen Omikron-Variante BA.1 unter anderem durch das Spike-Protein, die Stacheln an der Außenseite des Virus, die es ihm ermöglichen, in unsere Zellen einzudringen.

Diese Anpassung sorgt dafür, dass das Coronavirus wieder etwas infektiöser geworden ist. BA.2 dominiert nun in Ländern wie Südafrika und Indien, aber auch in Schweden, Dänemark und seit dieser Woche auch in den Niederlanden.

"Das deutet darauf hin, dass BA.2 einen Vorteil gegenüber der ursprünglichen Omikron-Variante hat. Aber dieser Vorteil kann wirklich sehr gering sein", sagt der Virologe Steven Van Gucht.

Doch die neue Untervariante wird nicht mehr Infektionen verursachen, sagt Van Gucht. "Es besteht immer die Möglichkeit, dass die Infektionen zunehmen, aber das liegt vor allem an der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen und der Tatsache, dass wir wieder mehr Kontakte haben. Dies ist auch in Dänemark zu beobachten, wo sie etwas früher gelockert haben. In Südafrika und Indien beispielsweise steigt die Zahl der Infektionen nicht an, obwohl BA.2 dort vorherrscht. Es liegt vor allem an unserem Verhalten, ob die Infektionen zunehmen oder nicht.“

Laut Steven Van Gucht ist BA.2 auch nicht pathogener als die ursprüngliche Omikron-Variante. "Wir sehen im Ausland, dass BA.2 nicht mehr, aber auch nicht weniger krank macht. Das Krankheitsbild ist sehr ähnlich. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass BA.2 unser Immunsystem besser umgehen kann oder resistenter gegen die Impfstoffe ist als BA.1."