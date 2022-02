Corona-Zahlen: Rückgang von Infektionen und Krankenhauspatienten hält an

Der starke Rückgang der Corona-Infektionen hält an. Im Durchschnitt werden jetzt knapp 12.000 Infektionen pro Tag festgestellt. Auch in den Krankenhäusern geht die Zahl stetig zurück. Nur die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hält weiter an. Das geht aus den Daten des belgischen Gesundheitsamts Sciensano hervor.