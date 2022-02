Favorit Bart Swings holt Gold im Massenstart der Eisschnellläufer bei den Winterspielen in Peking

Vor vier Jahren bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen PyeongChang holte Bart Swings Silber hinter dem Koreaner Lee. Damals hatte der Athlet aus Herent bei Leuven angekündigt, dass er in Peking Gold holen wolle. Als Skater ist der Massenstart Swings Lieblingsdisziplin, in der er übrigens in dieser Saison Weltmeister ist.

"Nach all der harten Arbeit die Goldmedaille zu holen, ist wirklich ein Traum", reagierte der neue Olympiasieger: "Ich habe mich drei oder vier Runden vor Schluss auf das Finale vorbereitet", berichtete Bart Swings, "ich war noch in der Lage zu sprinten, das war klasse." "Ich habe so lange darauf hingearbeitet, ich habe alles dafür getan", erklärt Bart Swings weiter. "Die letzten Tage waren nervenaufreibend. Es gab Momente, in denen ich zur Ruhe kommen konnte, aber oft dachte ich daran, wie schön es wäre, diese Medaille zu gewinnen". Bart Swings wusste bereits im Halbfinale, dass er in Topform war. "Diese Halbfinalrennen haben mir viel Selbstvertrauen gegeben. In den letzten beiden Runden konnte ich leicht mit der Geschwindigkeit umgehen und habe bei den Zwischensprints Punkte geholt, obwohl ich nur zu 80 Prozent unterwegs war. Ich habe mich nicht oft so gut gefühlt".

Mit dem historischen Olympiasieg beschert der 31-Jährige Belgien die achte Medaille in der Geschichte der olympischen Winterspiele. Es ist erst die zweite Goldmedaille für Belgien bei Olympischen Winterspielen, nachdem Es ist auch die zweite belgische Medaille bei den Olympischen Spielen nachdem die Eiskunstläufer Micheline Lannoy und Pierre Baugniet im Jahre 1948 erstmals Gold im Paarlauf gewannen. Es ist die zweite belgische Medaille bei den Olympischen Spielen 2022, nachdem Hanne Desmet Bronze im Shorttrack gewonnen hat.

