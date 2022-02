N-VA-Vorsitzender De Wever will Atomenergie regionalisieren: "Flandern kann selbst entscheiden."

Die flämischen Nationalisten haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie gegen die Schließung aller Atomkraftwerke in Belgien sind. Die N-VA möchte insbesondere, dass die beiden jüngsten Reaktoren, Doel 4 und Tihange 3, länger in Betrieb bleiben. Die N-VA hatte zu diesem Zweck bereits eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse vorgeschlagen, was die Regierungsparteien aber ablehnten.



Am Samstag legte der Vorsitzende der N-VA daher eine neue Karte auf den Tisch, indem er vorschlug, die Zuständigkeit für den Atomausstieg zu regionalisieren. Bart De Wever argumentiert, dass in Flandern eine große Mehrheit für die Beibehaltung der Kernkraftwerke ist. Eine Regionalisierung würde daher bedeuten, dass Flandern selbst entscheiden könnte, ob Doel 4 länger in Betrieb bleiben soll.

"In Flandern gibt es keine Unterstützung für den Atomausstieg", sagte er gegenüber Radio 1 und erinnerte daran, dass flämischen Grünen die einzigen sind, die am Atomausstieg festhalten. "Es wäre einfach, sich mit den anderen flämischen Parteivorsitzenden zu verständigen. Groen ist ohnehin nur eine kleine politische Gruppierung", so De Wever: "In Wallonien ist die Situation etwas komplizierter, da die Grünen von Ecolo dort mehr Gewicht haben.”

Bart De Wever zufolge wird sich die belgische Regierung in diesem Dossier nicht einigen können. Wenn der Atomausstieg an die Länder übertragen würde, wäre Premierminister De Croo (flämische Liberalen, Open VLD) aus dem Schneider, meinte De Wever.