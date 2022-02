Sturmtief Eunice fordert 2 Menschenleben und verursacht schwere Sachschäden 

Das Sturmtief, das am Freitagnachmittag über Belgien hinwegfegte, hat zwei Todesopfer gefordert und Sachschäden im ganzen Land verursacht. In Ypern kam ein 79-jähriger Engländer ums Leben, nachdem ihn ein Windstoß auf seinem Boot im Jachthafen ergriff. In Gent ist der Mann, der Freitag von einem losen Solarpanel getroffen wurde, heute seinen Verletzungen erlegen.