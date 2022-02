Tickets für das extra Wochenende von Tomorrowland nach nur vierzig Minuten ausverkauft

An diesem Samstag um 11 Uhr durften Belgier Eintrittskarten für das extra Tomorrowland-Wochenende vom 15. bis 17. Juli im Vorverkauf kaufen. Eine begrenzte Anzahl von Eintrittskarten für die anderen Wochenenden war ebenfalls erhältlich. Vierzig Minuten nach Beginn des Vorverkaufs waren die Karten bereits vergriffen. Der weltweite Vorverkauf beginnt um 17 Uhr beginnen. Interessenten müssen sich zunächst über tomorrowland.com registrieren.

Das diesjährige Tomorrowland-Tanzfestival findet drei Wochenenden hintereinander statt. Die 16. Ausgabe steht im Zeichen von "The Reflection of Love". 700 verschiedene Künstler sind auf 14 Bühnen programmiert. Unter anderem sind Alan Walker, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Martin Garrix, Netsky, Paul Kalkbrenner und viele weitere Namen der Dance-Szene eingeladen.