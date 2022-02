Vater der Krippenleiterin in Mariakerke wegen vorsätzlicher Gewalt mit Todesfolge verhaftet

Das Kind, das in der Kindertagesstätte betreut wurde, war Anfang der Woche mit einer schweren Hirnverletzung in die Notaufnahme des UZ in Gent gebracht worden. Dort erlag sie gestern ihren Verletzungen. Das Krankenhaus informierte sofort die Polizei, die Ermittlungen einleitete.

Die Leiterin der Kindertagesstätte und ihr Vater wurden vom Untersuchungsrichter verhört. Der Richter beschloss daraufhin, den Vater zu verhaften. Die Leiterin selbst ist unter Auflagen frei, wird aber weiterhin der fahrlässigen Tötung verdächtigt. Eine Mitarbeiterin wurde auf freien Fuß gesetzt.