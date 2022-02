Wetteramt kündigt Code Gelb für Sonntagabend an, eventuell Code Orange für Böen bis zu 120 km/h

Am Dienstagmorgen wird es in den meisten Gebieten bei klarem Himmel ruhiger sein. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu, und am Nachmittag beginnt es von Westen her zu regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in den Ardennen und örtlich 11 Grad in Niederbelgien.