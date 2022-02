Eunice: Ast durchbohrt Rücken eines Pferdes in Vaalbeek. "Ganzer Arm passte in die Wunde"

Ein Pferd, das während des Sturms Eunice schwer verletzt worden war, wurde am Sonntagmorgen in der Pferdeklinik Equitom in Lummen operiert. Das Tier wurde von einem großen Ast in den Rücken getroffen, als es sich in seinem Stall in Vaalbeek, in der Nähe von Oud-Heverlee (Flämisch-Brabant), befand. "Die Wunde war so tief, dass man einen ganzen Arm hineinstecken konnte", erklärte der Tierarzt, der das Tier behandelte.