Frau verhaftet, weil sie das Gesicht ihres Kindes mit Chlorbleiche gewaschen haben soll

Am Dienstag hat das Personal des Universitätskrankenhauses Saint-Luc in der Brüsseler Gemeinde Sint-Lambrechts-Woluwe die Polizei verständigt, nachdem ein Kind mit schweren Gesichtsverletzungen in das Krankenhaus eingeliefert worden war.

Die Mutter des Kindes wurde am Donnerstag festgenommen. Ein Untersuchungsrichter hat sie wegen des Verdachts der Misshandlung eines Minderjährigen und der unmenschlichen Behandlung in Haft genommen.