Krise in der Ukraine: "Russische Einschüchterung der NATO ist irreversibel", meint Premier De Croo

"Wird Russland in die Ukraine einmarschieren? Niemand hat eine Kristallkugel, aber sicher ist, dass das Werk der Destabilisierung Russlands gegenüber der Ukraine da ist und nicht verschwinden wird. Aus russischer Sicht muss die Ukraine permanent destabilisiert werden", sagte Alexander De Croo in einem Gespräch mit rund 300 Studenten und jungen Berufstätigen im Amerika Haus.

Auch die russische Haltung gegenüber der NATO sei klar, so Alexander De Croo. "Niemand will einen Krieg in Europa, aber die Einschüchterung gegenüber der NATO ist unumkehrbar." Doch wo der französische Präsident Emmanuel Macron vor einigen Jahren eine "hirntote" Allianz sah, "sehen wir heute eine NATO, die dynamischer, geschlossener und relevanter ist als je zuvor", sagte der belgische Regierungschef.

Die NATO müsse gegenüber Moskau "strategische Geduld" zeigen, meinte er weiter. "Nicht auf Provokationen reagieren. Die meisten Kriege beginnen mit konstruierten Elementen, wir müssen die Nerven behalten und den Druck hoch halten".

Der belgische Premier würde stets "eine andere Beziehung zu Russland als die durch Sanktionen geregelte bevorzugen, aber das ist schwierig, wenn Europa eingeschüchtert und mit einem hybriden Krieg konfrontiert wird".