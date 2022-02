Peking: Belgien belegt mit zwei Medaillen und sechs olympischen Diplomen den 21. Platz

Nach den erfolgreichen Olympischen Sommerspielen in Tokio und den Olympischen Winterspielen in Peking ist der belgische Spitzensport auf dem richtigen Weg, urteilt Olav Spahl. An den Spielen in Peking haben 91 Länder teilgenommen und wir gehören zu den 29 Ländern, die mindestens eine Medaille gewonnen haben.

Belgien steht im Medaillenspiegel auf Platz 21. "Das ist sehr positiv. Der belgische Sport wächst immer noch und ich sehe noch viel Raum für Verbesserungen", schloss der deutsche Sportchef der belgischen Delegation.