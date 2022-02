Sonntagabend in Belgien Warnstufe Gelb, an der Küste Orange: Windgeschwindigkeiten von 125 km/h

Die Reparaturarbeiten an den Oberleitungen zwischen De Panne und Lichtervelde werden ebenfalls am Sonntag fortgesetzt. Diese Strecke war an diesem Wochenende wegen geplanter Arbeiten ohnehin außer Betrieb. Für diese Verbindung wurden Ersatzbusse gechartert.

Der Sturm Eunice, der am Freitag über Belgien hinweggefegt war, hatte die Zugverbindungen stark beeinträchtigt. Starke Winde (bis zu 130 km/h), umgestürzte Bäume und andere Gegenstände auf den Gleisen hatten Infrabel dazu gezwungen, einen Teil des Verkehrs in West- und Ostflandern sowie in der Provinz Hennegau einzustellen. Viele Menschen hatten nach Feierabend deshalb kein Beförderungsmittel mehr, um nach Hause zu kommen.