Aufsichtsbehörde will Kinderkrippen bei Verdacht auf Misshandlung schneller vorläufig schließen

Am Sonntag hatte die Verantwortliche von Kind en Gezin im TV-Magazin De zevende dag erklärt, dass sie in Bezug auf die Kinderkrippe alles getan habe, was rechtlich möglich war. "In heiklen Angelegenheiten wie dieser steht oft Aussage gegen Aussage”, sagte Nele Wouters von Kind en Gezin gegenüber VRT News: "Der Punkt war immer, was ist, wenn wir keinen Missbrauch beweisen können. Ich denke, diesen Punkt haben wir jetzt überschritten. Aus Sorge um das Wohlergehen der Kinder wollen wir in der Lage sein, präventive Entscheidungen zu treffen".

Sie fügte hinzu, dass selbst wenn es keine stichhaltigen Beweise gibt, eine Reihe von Beschwerden über Fehlverhalten und/oder Missbrauch ausreichen sollte, um Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen würden die Aussetzung der Kinderkrippen-Zulassung für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum beinhalten.