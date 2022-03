Belgien erreicht offiziell traurigen Meilenstein von 30.000 Corona-Todesfällen

Am 7. März wird es genau zwei Jahre her sein, dass das Corona-Virus den ersten Todesfall in Belgien verursacht hat. Heute steht der Zähler offiziell bei 30.000 Todesopfern.

Inzwischen sind die Zahlen der Todesfälle deutlich niedriger als bei den ersten beiden Wellen, aber immer noch sterben im Schnitt und pro Tag 48 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion.

Allein in diesem Jahr sind 1.500 Corona-Patienten gestorben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 waren es fast 20.000 und im Jahr 2021 starben 8.500 Belgier an Corona.