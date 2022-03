Belgische Ermittler in Peru auf der Suche nach Natacha de Crombrugghe

Drei belgische Ermittler landen an diesem Montag in Peru, um bei den Ermittlungen zum Verschwinden der belgischen Touristin Natacha de Crombrugghe zu helfen. Die 28-Jährige aus Linkebeek in Flämisch-Brabant wird seit Ende Januar vermisst. Die Nachricht von der belgischen Ermittlungsmission in Peru war von den Zeitungen der Verlagsgruppe Mediahuis angekündigt worden und wurde inzwischen von den föderalen Justizbehörden bestätigt.