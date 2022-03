Corona in Belgien: Weniger als 3.000 Patienten in den Krankenhäusern - Knapp über 300 IC-Patienten

In Belgien sinkt die tägliche Durchschnittszahl bei den neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 auf Wochenbasis weiter deutlich. Auch die Zahlen der Aufnahmen von neuen Coronapatienten in den belgischen Krankenhäusern bzw. auf den Intensivstationen gehen weiter nach unten, wie das Bundesgesundheitsministerium am Montag auf Basis des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamts Sciensano meldet.