Corona-Lockerungen: Die Maskenpflicht für Primarschulkinder entfällt

Bei seiner letzten Sitzung am 11. Februar beschloss der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen in Sachen Covid-19 in Belgien, dass das Corona-Barometer ab dem 18. Februar auf Code Orange heruntergestuft wird.

Das betrifft auch das Schulwesen, wo ab diesem Montag die Maskenpflicht für Primarschulkinder entfällt. Für die Sekundarschulkinder ab 12 Jahren ändert sich aber vorerst nichts, denn sie müssen weiter eine Schutzmaske in der Schule tragen.

Ob die Maskenpflicht in den Sekundarschulklassen bald auch wegfallen kann, liegt in den Händen des nächsten Konzertierungsausschusses, der sich Anfang März, also kurz vor den Karnevals- und Krokusferien, genau mit dieser Frage auseinandersetzen wird.

Flanderns Landesbildungsminister Ben Weyts (N-VA) hofft, dass dann definitiv beschlossen wird, die Maskenpflicht im gesamten Schulwesen zu streichen, damit nach den Ferien der Unterricht wieder völlig ohne Mundmaske stattfinden kann.