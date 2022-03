Flanders Classics füllt die Lücke: gleiche Preisgelder für Männer und Frauen bei der Flandern-Rundfahrt

Die Gewinnerin der Flandern-Rundfahrt für Frauen am kommenden 3. April erhält das gleiche Preisgeld wie ihr männlicher Kollege. Das hat der Radsportveranstalter Flanders Classics am Montag am Sitz des Hauptsponsors KPMG bekannt gegeben. Damit wird der flämische Radsportklassiker Ronde van Vlaanderen das bestbezahlte Eintagesrennen im Frauenradsport.