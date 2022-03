Große Fete für die Beschäftigten des Pflegesektors am Ostermontag in Antwerpen

Nach mehr als zwei sich dahinziehenden Corona-Jahren sollen sich die Mitarbeiter des Pflegesektors in Flandern am Ostermontag austoben können. An diesem Tag organisiert der Berufsverband des Pflegesektors in der Lotto Arena in Antwerpen für ihre Mitglieder eine Riesenfete für rund 8.000 Pflegerinnen und Pfleger.