Länder und Regionen in Belgien können eigene Akzente am Arbeitsmarkt setzen

Das belgische Bundesland Flandern fordert nicht erst seit gestern eine sogenannte „asymetrische“ Arbeitsmarktpolitik, in der die Länder und Regionen eigene Schwerpunkte setzen können, um z.B. spezifische Anforderungen in Sachen Fachkräftemangel erfüllen zu können und somit mehr Menschen in ein Arbeitsverhältnis bringen zu können. Die Gegebenheiten in dieser Frage liegen in den verschiedenen Landesteilen deutlich unterschiedlich: Flandern hat mehr Probleme mit älteren Arbeitslosen und mit vielen unbesetzten Stellen in bestimmten Berufen, die Brüsseler Hauptstadt-Region hat ein größeres Problem mit der Jugendarbeitslosigkeit und in der Wallonie liegt die strukturelle Arbeitslosigkeit bei Personen ohne Ausbildung oder gering ausgebildeten Arbeitsuchenden.