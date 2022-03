Noch ist das Sturmwetter nicht zu Ende: Starke Böen an der Küste und Sturmflut in Antwerpen erwartet

Auch an der Nordseeküste wird in der kommenden Nacht mit schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h gerechnet und gegen 4 Uhr am Dienstagmorgen wird dort ebenfalls mit einer Sturmflut gerechnet. Aus diesem Grunde hat die Königliche Wetterwarte KMI für die Provinz Westflandern und die Küstenregion wieder die Wetterwarnstrufe Code orange erlassen.

Die Städte und Gemeinden an der belgischen Küste sperren vorsorglich wieder die Strände, die Piers und anderes ab (Video unten). Es wird dazu geraten, ab Montagnachmittag den Strand zu meiden und Anwohner sollten möglichst in ihren Häusern und Wohnungen bleiben.