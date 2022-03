Rote Karte für Vanzeir bei Union - Krawalle zwischen Hooligans von KV Kortrijk und Zulte Waregem

Union Saint-Gilloise führt die Tabelle mit 63 Punkten nach dem 0:3-Sieg beim SC Charleroi weiter an, doch die Brüsseler müssen wohl lange Zeit auf ihren Torschützen und Spielmacher Dante Vanzeir (Foto oben) verzichten. Der hatte kurz vor der Halbzeitpause in einem Duell Ozowarmfor einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der Getroffene wurde in ein Krankenhaus gebracht und Vanzeit flog vom Platz. Zu allem Überfluss bekam Deniz Undav im weiteren Verlauf der Partie seine 5. Gelbe Karte und spielt nächste Woche gegen die AS Eupen ebenfalls nicht mit…

Club Brügge folgt auf Rang 2 mit 54 Punkten nach einem glanzlosen 1:3-Sieg gegen die AS Eupen. Die Ostbelgier, die in der vergangenen Woche ihren deutschen Trainer Stefan Krämer entlassen hatten, konnten ihren Abwärtstrend auch unter dem bisherigen Co-Trainer Michael Valkanis nicht abwenden und stehen mit 27 Punkten auf dem 15 Tabellenplatz.

Antwerp bleibt Dritter (53 Punkte), auch wenn „Great Old“ gegen KV Mechelen mit 1:2 verloren hat. Mechelen steht aktuell auf Rang 5 mit 45 Zählern. Der RSC Anderlecht folgt auf Rang 4 nach einem 2:0-Sieg über den KRC Genk.

Auch Standard Lüttich steht weiter auf der Verliererseite und hatte gegen KV Ostende mit 1:0 das Nachsehen. Cercle Brügge gewann gegen Tabellenschlusslicht Beerschot mit 2:0 und steht hinter Gent, Charleroi und Genk auf dem 9. Tabellenplatz. STVV Sint-Truiden und OHL Löwen trennten sich mit einem 2:0. STVV steht mit 37 Punkten vor Kortrijk und Löwen auf Platz 10.