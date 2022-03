Sturmtief Franklin in Belgien: Schwere Schäden blieben weitgehend aus

Sturmtief Franklin wütete vor allem in den Provinzen West- und Ostflandern, Antwerpen und Hennegau. Dort war seit 21 Uhr am Sonntagabend die Wetterwarnstufe Code orange erlassen worden. Am Regionalflughafen von Ostende wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h gemessen, in Zeebrügge von 108 km/h und in Stabroek bei Antwerpen 105 km/h. Am Messpunkt Westhinder in der Nordsee wurde Windkraft 9 gemessen.

