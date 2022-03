Über 1000 verletzte E-Scooterfahrer im vorigen Jahr und mehr Tote bei Unfällen mit Lieferwagen

Die Zahl der Todesopfer ist im vergangenen Jahr im Großen und Ganzen stabil geblieben. 484 Todesfälle im Verkehr waren zu beklagen, verglichen mit 483 Todesfällen im Jahr 2020. Wie 2020 war auch 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ein untypisches Jahr auf den belgischen Straßen. Die Gesamtbilanz der Verkehrstoten ist damit immer noch günstiger als im Jahr 2019 mit 619 Toten.

Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Regionen. In Flandern ist die Zahl der tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer um 18 Prozent angestiegen, in der Wallonien ist sie um 16 Prozent gesunken. In Brüssel sank die Zahl der Verkehrstoten von 14 auf 6. Dies sind die niedrigsten Zahlen, die jemals in Wallonien und Brüssel verzeichnet wurden. Die Zahl der Unfälle mit Verletzten ist in allen drei Regionen stark angestiegen: von 29.947 auf 34.264, das sind 14 Prozent mehr.