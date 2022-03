Die belgischen Medaillengewinner wurden nach ihrer Rückkehr aus China in Mechelen begrüßt

„Wir haben sehr lange darauf gewartet, um endlich wieder zu Hause bei unsern Familien und Freunden zu sein. Das ist sehr speziell“, sagte Olympiasieger Bart Swings und Hanne Desmet schickte hinterher: „China ist weit weg und man sitzt dort ein bisschen in einer Blase. Also ich verstehe noch nicht wirklich gut, was das alles mit sich gebracht hat.“

Bart Swings hatte bei Olympia Gold im Massenstart gewonnen und Hanne Desmet gewann Bronze auf den 1.000 Metern im Shorttrack.

Hanne Desmet und Bart Swings waren gemeinsam mit den niederländischen Eisschnellläufern aus China zurückgekommen, doch bis zur Landung auf Schiphol ist nicht wirklich gefeiert worden, wie Desmet erzählte: „Wir haben alle vor allem geschlafen. Jeder von uns hat in den letzten Tage schon genug getrunken…“

Unsere Fotos zeigen den Empfang für Hanne Desmet und Bart Swings am Montagabend in Mechelen.