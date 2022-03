Die Stadt Brüssel geht mit einem Aktionsplan gegen sexuelle Belästigung im Nachtleben vor

Jetzt, wo sich im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder Bewegung in Nachtleben einstellt, wartet die Stadt Brüssel mit einem Aktionsplan gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in diesem Bereich auf. Dieser Plan besteht aus drei Punkten: Prävention, Aktion und Verfolgung. Der Bereich Prävention arbeitet in erster Linie mit einem Sensibilisierungsprogramm in Zusammenarbeit mit der Gastronomie und der Clubszene.

Doch im Zuge dieses Plans sind auch strukturelle Maßnahmen vorgesehen, wie z.B. Aufnahme und Begleitung von Opfern, Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch eine entsprechende Ausbildung für Polizeibeamte und für Mitarbeiter in Cafés, Kneipen, Clubs und Diskotheken.

„Wir wollen, dass unsere Gastronomie und unser Ausgangsleben gastfreundlich und sicher für jeden sind, ungeachtet des Geschlechts oder der Identität. Um unser Ziel zu erreichen, werden wir diese Sektoren unterstützen, in dem wir die Betreiber aufklären und ihnen das Problem bewusst machen, sowie deren Personal weiterbilden“, sagte Fabian Maingain (DéFi), Brüssels Schöffe für Wirtschaftsangelegenheiten dazu.