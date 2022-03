Folge des 3M-Skandals: Flandern fusioniert die verschiedenen Umweltbehörden

Im vergangenen Jahr hatten Mitarbeiter der verschiedenen Ämter in Gesprächen mit der Redaktion der VRT-Magazinsendung Pano angegeben, dass ihre Behörden aus Personalmangel jahrelang kaum bis keine Kapazitäten freigehabt hätten, um z.B. die Industrieunternehmen im Antwerpener Hafen, also auch 3M, zu kontrollieren.

Umweltministerin Demir sagte dazu: „Die Zusammenschließung wird in den kommenden Monaten gestartet mit einem Ziel vor Augen: Eine noch kräftigere und bessere Handhabung vor Ort. Das ist, was die Leute von uns erwarten. Das 3M-Dossier hat jeden in Flandern wachgerüttelt und bewusst gemacht, wie wichtig zielgerichtete Kontrollen der Inspektionsdienste sind, wenn Multinationals über die Stränge schlagen.“

Nicht alle Unternehmer und Landwirte seien „Banditen“, so Demir, „doch es ist wichtig, dass die verdorbenen Äpfel aussortiert werden. Lange waren nicht alle davon überzeugt, doch diese flämische Regierung ist es wohl.“