Kleinbus mit Schulkindern fährt auf der E313 in Lummen auf einen LKW auf

Allerdings haben die zahlreichen Hilfskräfte, die zum Unfallort geeilt waren, alle 21 Kinder aus dem Unfallbus zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kinder gehören zu einer Schulklasse für Jugendliche mit Beeinträchtigung und Lernschwäche der Sint-Ferdinand-Schule in Lummen.

Feuerwehrmann Frederick van der Have sagte, dass der Unfallhergang noch nicht geklärt sei: „Das einzige, was wir sagen können ist, dass jetzt keiner mehr in dem Fahrzeug eingeklemmt ist und dass alle Insassen ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Bus ist mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Wie der Unfall genau passiert ist, muss noch geklärt werden.“

Lummens Bürgermeister Luc Wouters (CD&V) lässt inzwischen wissen, dass man so schnell wie möglich mitteilen werde, welche Kinder in welchem Krankenhaus sind: „Das Wichtigste ist, dass die Kinder nur leichtverletzt sind.“

Der Unfall sorgte am Dienstagmorgen für enorme Verkehrsprobleme auf der E313 in Richtung Lüttich. Dort steht dem Verkehr nur einer von drei Fahrstreifen zur Verfügung und das sorgte zunächst für lange Staus. In der Gegenrichtung staute sich zeitweise der Verkehr durch Schaulustige.