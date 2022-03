"Musiker und Ikone der belgischen Rockmusik": König Philippe empfing Arno

König Philippe hat am Montag den Rocksänger Arno Hintjens im Palast in Brüssel empfangen. Trotz seiner Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs ist Arno in den vergangenen Tagen noch mehrmals im Brüsseler Konzertsaal AB aufgetreten, auch am Montagabend noch und es stehen noch Konzerte im Kuurzaal in Ostende an.