Nach den Stürmen wurden viele Seevögel in die Auffangstationen gebracht

In den vergangenen Tagen wurden etwa 20 Seevögel zum Vogel-Auffangzentrum in Ostende gebracht. Normalerweise kommen hier pro Woche höchstens eines oder zwei solcher Tiere an. Aktuell werden hier viele Trottellummen abgegeben. Doch unter den Vögeln, die hier aufgepäppelt werden müssen, ist auch ein Haubentaucher.