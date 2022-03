Premier De Croo: "Wir müssen Russland da treffen, wo es weh tut"

„Die EU muss Maßnahmen ergreifen, die Russland weh tun, wo es weh tut“, so Belgiens liberaler Premierminister in einer ersten Reaktion auf die Anerkennung von Donezk und Luhansk als Staaten durch Russland und auf die Tatsache, dass die Russen „erste Friedenstruppen“ dorthin entsandt haben.

Welche Maßnahmen die Union ergreifen müsse, wollte der Premier gegenüber dem VRT-Sender Radio 1 am Dienstagmorgen nicht konkretisieren, denn die EU-Botschafter trafen sich just zum Zeitpunkt des Interviews. In den VRT-Mittagsnachrichten sagte De Croo, dass Sanktionen in drei Bereichen in Erwägung gezogen werden: Gegen bestimmte Personen, Sanktionen wirtschaftlicher Art und auch Sanktionen in finanzieller Hinsicht.