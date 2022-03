An der Berwijn in Limburg werden Bäume gerodet, um das Flussbett zu verbreitern

In dieser Woche begannen am Ufer der Berwijn in der Umgebung der Ortschaft Moelingen in der Provinz Limburg unweit der Grenze zu den Niederlanden Baumfällarbeiten. Diese sind notwendig, um das Flussbett der Berwijn zu verbreitern, um so schweren Überschwemmungen, wie die Mitte Juli 2021, vorzubeugen.