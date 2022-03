Corona-Zahlen: weniger als 300 Patienten auf Intensivstation, eine der Bedingungen für Code Gelb

Zwischen dem 13. und 19. Februar wurden im Schnitt und pro Tag 9.273 Corona-Infektionen registriert, was einem Rückgang von 39 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum (6.-12. Februar) entspricht.

Im selben Zeitraum wurden im Schnitt 43.900 Tests pro Tag durchgeführt. Das ist ein Rückgang von 19 Prozent. Die Positivitätsrate lag im gleichen Zeitraum bei 24,3 Prozent (-6,6 Prozent). Diese Zahl bedeutet, dass 24 von 100 Tests positiv waren.

Die Reproduktionszahl lag in diesem Zeitraum bei 0,82 (4 Prozent mehr als in der Vorwoche). Eine Wert unter 1 bedeutet, dass die Ausbreitung des Virus abnimmt.

In den Zahlen ist der Anteil von Omikron unter den Infektionen rückläufig, aber das liegt daran, dass die Untervariante von Omikron (BA.2) im Kommen ist. Im Allgemeinen sind heute fast alle Corona-Infektionen auf die Omikron-Variante und ihre Untervariante zurückzuführen.

Am Dienstag befanden sich immer noch 2.823 Menschen mit einer Corona-Infektion in belgischen Krankenhäusern. Diese Zahl umfasst alle Covid-Patienten, also auch Personen, die mit einer anderen Krankheit eingeliefert wurden.

287 Corona-Patienten befinden sich auf einer Intensivstation (-21 Prozent). Diese Zahl nimmt stetig ab. Eine Auslastung von weniger als 300 Intensivbetten ist eine der Bedingungen für den Wechsel zu Code Gelb dauf dem Corona-Barometer. Am Freitag, den 4. März, sollen die belgischen Regierungen sich erneut über die Corona-Maßnahmen beraten.

Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen geht weiter, wenn auch langsam, zurück. Zwischen dem 16. und 22. Februar wurden pro Tag im Schnitt 194 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein Rückgang um 26 Prozent. Diese Zahl bezieht sich auf Personen, die speziell wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und nicht auf Personen, die mit einer anderen Erkrankung eingeliefert und dann positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Die Zahl der Todesfälle geht den zweiten Tag in Folge zurück. Zwischen dem 13. und 19. Februar starben täglich im Schnitt 38 Menschen im Zusammenhang mit Corona, 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt sind in Belgien 30.Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.



9 207 639 Menschen in Belgien haben ihre erste Impfung erhalten, und 9 046 371 Menschen (79 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft. 6 934 035 Personen (60 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine so genannte Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden bereits 24,76 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.