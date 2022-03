Das Brüsseler Café Métropole muss nicht mal ein Jahr nach der Wiedereröffnung schließen

Das berühmte Café Métropole am Brüsseler De Brouckère-Platz schließt am 26. Februar seine Türen. Der Mietvertrag zwischen den Betreibern und den Hausverwaltern läuft aus und wird nicht verlängert, denn das Café zieht zu wenig Besucher und Kunden an. Sowohl die Betreiber, als auch die Stammkunden sind schwer enttäuscht.