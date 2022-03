Fünf Spiele effektive Sperre und Geldbuße für Dante Vanzeir nach Faustschlag gegen anderen Spieler

Einen Tag später hatte sich Vanzeir für seine Tat in einem Film in den sozialen Medien für seine Tat entschuldigt und angegeben, dass er auch zum Geschädigten Kontakt gehabt habe. Diese Entschuldigung wurde inzwischen als sehr glaubwürdig anerkannt.

Trotzdem musste der Bund den Faustschlag streng ahnden. Der 23-Jährige ist für 5 Spiele effektiv und für 3 weitere Spiele auf Bewährung gesperrt und er muss eine Geldstrafe von 6.500 € zahlen. Das bedeutet, dass er bis auf eines alle regulären Spiele vor den Play Offs in der ersten belgischen Fußball-Liga verpassen wird.

Dante Vanzeir, der inzwischen auch Begehrlichkeiten bei Vereinen im Ausland geweckt hat, traf in 28 Spielen in der laufenden Saison 13 Man und gab 10 Assists. Weder er, noch sein Verein Union Saint-Gilloise gehen gegen das Urteil des KBVB- Disziplinarausschusses in Berufung.