Russland-Konflikt: Belgien reagiert auf drei Ebenen: Sanktionen, militärische Bereitschaft und Hilfe für die Ukraine

Premier De Croo kündigte zudem ein Unterstützungspaket für die Ukraine an: „Dabei geht es um Leistungen der Verteidigung auf Ebene von Ausrüstung, humanitäre Hilfe und um den Einsatz von B-Fast.“ Dies ist eine Art schnelle Eingreiftruppe im Not- und Katastrophenfall. Laut Premier würden Helme, Ferngläser, Zelte und Decken in die Ukraine geschickt, doch Waffen seien nicht dabei, so De Croo. Bundesaußenministerin Sophie Wilmès (MR) ergänzte die Ausführungen des Premierministers noch und erinnerte daran, „dass das Material, das wir liefern, resistent gegen die rauen Wetterbedingungen in der Ukraine ist.“ Belgien bietet der Ukraine zudem an, verletzte Soldaten und Zivilisten hier zu versorgen.