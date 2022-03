Verliert die Wirtschaft in der flämischen Provinz Limburg ihre Märkte in Russland und der Ukraine?

Gespanntes Warten

Die Spannungen dort sorgen denn auch in Limburg für Unsicherheiten, die Cathérine Dreesen, Direktorin für die Internationalisierung beim Unternehmerverband Voka Limburg gegenüber VRT NWS: „Wir warten alle sehr gespannt darauf, wie sich die Situation entwickelt. Die ersten Sanktionen, die getroffen wurden, haben mit dem Export an sich noch nichts zu tun. Das geht von der Aussetzung der Genehmigung Deutschlands für die Gaspipeline bis hin zu finanziellen Maßnahmen, doch wir erwarten, dass in der Zukunft auch Exportsanktionen folgen werden und dann werden unsere Betriebe natürlich direkt betroffen sein.“

Neue Absatzmärkte finden

Inzwischen beobachtet Voka Limburg die Lage permanent und wird alle Informationen, die zur Verfügung stehen, sofort den angeschlossenen Unternehmen zukommen lassen, so Cathérine Dreesen: „Die Betriebe können sich schon jetzt mit allen Fragen an uns richten. Doch noch wichtiger ist, dass wir für unsere Unternehmen, deren Exporte nach Russland und in die Ukraine wegfallen, bei der Suche nach alternativen Märkten helfen. Wir haben da schon Erfahrung aus dem Jahr 2014, als wir das auch für den Lebensmittelsektor getan haben. Doch in diesem Moment müssen wir noch ein bisschen abwarten, was die Folgen sein werden.“