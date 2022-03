VUB-Rektorin Caroline Pauwels muss aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten

Im vergangenen Sommer wurde die Rektorin der VUB mit dem flämischen Ehrenabzeichen gehuldigt. Diese Ehrenabzeichen werden von der flämischen Regierung an verdiente Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen. Caroline Pauwels erhielt diese Medaille "für ihr Engagement und ihren Kampfgeist, sowohl in ihrem öffentlichen als auch in ihrem privaten Leben".