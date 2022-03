Corona in Belgien: weniger als 9.000 Infektionen pro Tag, auch Zahl der Patienten in Krankenhäusern sinkt

Zwischen dem 14. und 20. Februar wurden im Schnitt und pro Tag 8.998 Neuinfektionen registriert, was einem Rückgang von 38 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum (7. bis 13. Februar) entspricht. Die Zahl der registrierten Infektionen sinkt damit unter 9.000 im Schnitt und pro Tag.

Im selben Zeitraum wurden täglich und im Schnitt 43.200 Corona-Tests durchgeführt. Das ist ein Rückgang von 18 Prozent. Die Positivitätsrate lag im gleichen Zeitraum bei 23,9 Prozent (-6,3 Prozent). Dies bedeutet, dass knapp 24 von 100 Tests positiv ausfielen.

Die Reproduktionszahl lag in diesem Zeitraum bei 0,80 (6 Prozent mehr als in der Vorwoche). Ein Wert unter 1 bedeutet, dass die Ausbreitung des Virus abschwächt.

Am Dienstag befanden sich in den belgischen Krankenhäusern noch 2.725 Personen mit einer Corona-Infektion, 19 Prozent weniger als vor einer Woche.

290 Corona-Patienten liegen zurzeit auf der Intensivstation (-18 Prozent). Diese Zahl nimmt also stetig ab. Eine Auslastung von weniger als 300 Intensivbetten ist eine der Bedingungen für den Wechsel zu Code Gelb auf dem Corona-Barometer. Am Freitag, den 4. März, wird der Beratende Ausschuss aus Vertretern der Bundes- und Landesregierungen zusammentreten, um die Situation neu zu bewerten.

Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen geht weiterhin zurück. Zwischen dem 17. und 23. Februar wurden im Schnitt und pro Tag 186 Corona-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein Rückgang von 27 Prozent.

Die Zahl der Todesopfer ist den dritten Tag in Folge zurückgegangen. Zwischen dem 14. und 20. Februar sind im Schnitt und pro Tag 38 Menschen an den Folgen von COVID-19 gestorben, 18 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Insgesamt zählt Belgien 30.076 Todesfälle durch Corona.

9 208 674 Menschen in Belgien haben ihre erste Impfung erhalten.

9 048 736 Menschen (79 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft. 6 942 349 Personen (60 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Wiederholungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden bereits 24,77 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.